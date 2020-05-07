THY yaza hazırlanıyor

Coronavirüs salgını nedeniyle iç hat uçuşlarını 20 Mayıs, dış hat uçuşlarını ise 28 Mayıs’a kadar durduran THY, yasakların sonlandırılmasının ardından yeni bir uçuş planı hazırladı.

18 ülke - 23 nokta

Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan planlamaya göre, Haziran ayında tüm iç hat uçuşlarını başlatmayı düşünen THY, dış hat uçuşlarını ise kademeli olarak gerçekleştirmeye başlayacak. Yasağın ardından ilk etapta uçuşların yüzde 60’ının icra edilmesi planlanıyor.

THY’nin üç aylık uçuş planlamasına göre, Haziran ayında yurt dışına 19 ülkeye 23 noktada haftalık 75 frekans uçuş gerçekleştirilecek. THY, Temmuz ve Ağustos ayında ise uçuşlarını arttıracak. Yapılan planlamaya göre THY Temmuz ayında 74 ülke ve 103 noktaya haftalık 572 frekans, Ağustos ayında ise 98 ülke 160 noktaya 937 frekans uçuş yapmayı planladı. Böylelikle uçuşlar üç aylık dönemde kademeli olarak arttırılacak.

Haziran’da planlanan uçuşlar

THY’nin haziran ayında başlatmayı planladığı dış hatlar şunlar: Kanada Toronto, Kazakistan Almatı, Afganistan Kabil, Japonya Tokyo, Çin Şanghay, Güney Kore Seul, Singapur, Danimarka Kopenhag, İsveç Stockholm, Norveç Oslo, Almanya’da Frankfurt, Berlin, Düsseldorf ve Münih, Avusturya Viyana, Hollanda Amsterdam, Belçika Brüksel, Beyaz Rusya Minsk, Gürcistan Tiflis, Lübnan Beyrut, Kuveyt ve İsrail Tel-Aviv.

Uçaklar ameliyathane kadar güvenli

İlk olarak 20 Mayıs tarihinde iç hat seferlerine başlayacak olan THY, uçaklarda coronavirüs bulaşma riski bulunmadığını açıkladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçak içindeki havanın steril ortam olarak görülen ameliyathane kalitesinde temiz olduğunu belirtti. Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Uçak içindeki hava ameliyathane kalitesinde temizdir. Uçak içi hava, saatte 20 kere yenilenir. Uçakta kullanılan HEPA (Yüksek Etkinlikte Partikül Yakalayıcı) filtreleri havadaki parçacıkların yüzde 99,97’sini tutabilmektedir” ifadelerine yer verdi.