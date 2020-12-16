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Aktüel THY uçaklarında kabin bagajı uygulamasına yarın yeniden başlanacak
Aktüel

THY uçaklarında kabin bagajı uygulamasına yarın yeniden başlanacak

Yeniakit Publisher
2020-12-16 09:29:33 -
THY uçaklarında kabin bagajı uygulamasına yarın yeniden başlanacak

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), 17 Aralık'tan itibaren kabin bagajı uygulamasının normale döneceğini duyurdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, seferlerde yolcuların uçağa kabin bagajlarını almasına bir süredir izin verilmiyordu. Yolcular, yanlarında getirdiği tüm bagajları uçak altına verebiliyordu. Bu uygulamanın yarından itibaren sona erdirileceği bildirildi.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kabin bagaj uygulamamız normale dönüyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün yeni düzenlemesinin izin vermesi ile uçak içi el bagaj kurallarımızı 17 Aralık Perşembe günü itibarıyla normal uygulamaya döndürüyor. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.


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