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Ekonomi THY Teknik AŞ, Türkiye’nin ilk yerli sunucusu ile modemini üretti
Ekonomi

THY Teknik AŞ, Türkiye’nin ilk yerli sunucusu ile modemini üretti

Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, yerli üretim uçak koltuğu ve galleyin ardından Türkiye’nin ilk milli sunucusu ile modemini üretme başarısını gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 10:41:00 -
THY Teknik AŞ, Türkiye’nin ilk yerli sunucusu ile modemini üretti

Uçaklarda medya içeriklerinin depolanmasına ve yolcularla paylaşılmasına imkân tanıyan sunucu, seyahatleri eğlenceli kılıyor. THY Teknik AŞ tarafından tasarlanıp üretilen ürün, 6 TB (Terabyte) veri depolayabildiği gibi anlık internet erişimini olanaklı kılıyor. Yerli modem ise sunucuda depolanan her bir medya içeriğinin ve internet hizmetinin yolcuların cihazlarına aktarılmasını sağlıyor. THY Teknik AŞ Genel Müdürü Ahmet Karaman, müşterilerine en kaliteli hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı. Karaman, “Havacılık sektöründe başlatılan yerlileştirme çalışmalarına destek oluyoruz. Bu doğrultuda birçok proje hayata geçiriyoruz. İlk yerli ve milli modem ve sunucusunu üretmenin gururunu yaşıyoruz. Bu projeler büyük bir bilgi birikimi, azim ve çalışma isteyen projeler. Projenin başından sonuna kadar büyük bir gayretle çalışan çalışma arkadaşlarımı tekrar tebrik ediyorum” dedi.

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