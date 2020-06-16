THY, Sudan'dan 4. tahliye uçuşunu tamamladı
- Kovid-19 önlemleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle yurda dönemeyen Sudan'daki 286 Türk vatandaşı, THY seferiyle İstanbul'a geldi
İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle yurda dönemeyen Sudan'daki Türk vatandaşları, Türk Hava Yolları'nın tahliye seferiyle İstanbul'a getirildi.
Türkiye’ye dönmek isteyen 286 Türk vatandaşı, Sudan'ın başkenti Hartum'dan Türk Hava Yollarına (THY) ait özel seferle yurda geldi.
Akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular, terminalde İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi görevlilerinin ve polislerin yönlendirmesiyle bilgi formunu doldurdu.
Pasaport işlemlerini tamamlayan yolcular, bagajlarını alarak havalimanından ayrıldı.