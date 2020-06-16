  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

THY, Sudan'dan 4. tahliye uçuşunu tamamladı

- Kovid-19 önlemleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle yurda dönemeyen Sudan'daki 286 Türk vatandaşı, THY seferiyle İstanbul'a geldi

Yeniakit Publisher
2020-06-16 22:14:16 -
THY, Sudan'dan 4. tahliye uçuşunu tamamladı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle yurda dönemeyen Sudan'daki Türk vatandaşları, Türk Hava Yolları'nın tahliye seferiyle İstanbul'a getirildi.

Türkiye’ye dönmek isteyen 286 Türk vatandaşı, Sudan'ın başkenti Hartum'dan Türk Hava Yollarına (THY) ait özel seferle yurda geldi.

Akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular, terminalde İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi görevlilerinin ve polislerin yönlendirmesiyle bilgi formunu doldurdu.

Pasaport işlemlerini tamamlayan yolcular, bagajlarını alarak havalimanından ayrıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı