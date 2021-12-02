THY rotayı yeni hatlara çevirdi

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, önemli açıklamalarda bulundu.

İtalya'dan anlamlı ödül

Ekşi, İtalya tarafından ‘Yıldız Şövalyesi Devlet Nişanı’na layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ekşi, “İtalya, salgın döneminde zorluk çekmişti. İtalyan dostlarımız da o dönemde yaptığımız yük ve yolcu taşımalarını bir iyilik olarak kabul ettiler ve THY’yi ödüllendirmek istediler” ifadelerini kullandı. Ekşi, İtalya’nın verdiği nişanı 60 bin çalışanı adına aldığını dile getirdi.

Çok hızlı toparlandı

2020’de pandeminin tüm dünyaya büyük darbe vurduğunu anımsatan Ekşi, “Geçen sene tüm hava yollarıyla beraber THY de zarar etti” hatırlatması yaptı.

THY’nin hava yolları içerisinde en az zarar eden ve en başarılı operasyonları yapan hava yolu şirketi olduğuna dikkati çeken Ekşi, “2021 yılına gelince biz 2020’de ettiğimiz zararı tam tersine kâra döndürdük. Yaklaşık 800 milyon dolar civarında bir dönem kârı açıkladık. Her şey beklediğimiz şekilde giderse bu seneyi pozitif bir finansal sonuçla yani kârla tamamlayacağız gibi gözüküyor. Bu THY’nin çok hızlı toparlandığını gösteriyor” şeklinde konuştu.

“Bu yıl Avrupa’da en fazla günlük operasyon yapan hava yolu şirketiyiz” bilgisini paylaşan Ekşi, şunları söyledi: “Biz pandeminin tüm zorluklarına rağmen fedakâr çalışma arkadaşlarımızla Türkiye’nin de sahip olduğu stratejik nokta itibarıyla çok hızlı toparladık, Allah’a şükürler olsun. İnşallah 2022’yi de çok daha hızlı bir toparlanmayla ve pandeminin problemlerini atlatacak şekilde geçireceğimizi ümit ediyoruz. Beklentimiz öyle. ‘THY yüksekten uçuyor’ diye söylüyoruz. Hakikaten Türkiye büyüyecek inşallah. Türk Hava Yolları da yüksekten uçmaya devam edecektir.”

“En bilinen hava yoluyuz”

Ekşi, salgın sürecinde yürüttükleri çalışmalara da değindi. Kargo operasyonuna yıllardır yatırım yaptıklarını ve sadece yük taşıyan 25 uçağa sahip olduklarını bildiren Ekşi, şöyle devam etti: “Ama onun yanında sivil havacılığımızın da verdiği izinle çok hızlı bir şekilde 30 yolcu uçağımızı kargo taşıyacak şekilde operasyona dahil ettik. O dönemde yolcu uçakları uçmadığı için ve dünyada da kargonun yaklaşık yüzde 50’si yolcu uçaklarının altında taşındığı için bir darboğaz oluşmuş oldu. Biz almış olduğumuz bu tedbirlerle çok hızlı bir şekilde bu ihtiyaca cevap verdik. Dünyanın dört bir tarafına, hiç uçmadığımız yerlere de kargo seferleri yapmaya başladık. İnsanlar, THY’yi dört gözle beklemeye başladılar. Hem kargo hem yolcu tarafında ilk defa bizimle beraber çalışan veya bize gelen insanlar oldu. THY zaten dünyada en çok bilinen ikinci hava yoluydu. Bu vesileyle belki dünyada en fazla bilinen ve en fazla aranan hava yolu haline geldi.”

25 milyon yolcu taşıdı

THY’nin yolcu sayısında artış yaşandığını aktaran Ekşi, “2019 yılında 75-76 milyon yolcu taşımıştık. Aslında pandemi olmamış olsaydı nüfusumuzdan yani 83-84 milyondan daha fazla yolcu taşımayı hedeflemiştik. Ne yazık ki pandemide tüm dünya kapandı, yolcu sayısı çok aşağıya düştü. 2021’de şimdiye kadar 25 milyona yakın yolcu taşıdık. İnşallah bu yılı 35-40 milyon bandında bitirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

İncelemeler devam ediyor

Bilal Ekşi, THY’nin yeni hatlar aradığının altını çizerek, şunları kaydetti: “Amerika’ya büyük bir açılış yaptık. Niye? Çünkü Asya’da, Çin’de büyük bir kapanma var, Hindistan’da da öyle. Dolayısıyla Amerika’ya ilan ettiğimiz hatları açmaya başlayacağız, devam edeceğiz. Yeni hatlar arayışındayız. Kanada’yla görüşüyoruz. Yeni noktalar, frekanslar araştırıyoruz. Afrika’da birkaç ülke var. Mesela Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı gelip bizimle görüştü. Bizim arkadaşlar oraya gittiler, bir ziyarette bulundular. Dolayısıyla Afrika’da da yeni noktalara uçmaya çalışıyoruz. Fizibiliteler, incelemeler devam ediyor. Dolayısıyla THY Afrika’da her noktaya uçma amacında olan bir hava yolu. İnşallah bu incelemelerimiz bittiği zaman gerekli açıklamayı yapacağız.”

Erken rezervasyon kampanyası

Bayrak taşıyıcı THY, yurt içi uçuşlarda 129 TL’den başlayan fiyatlarla erken rezervasyon kampanyası düzenledi. Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, 1-2 Aralık 2021 tarihinde satın alacakları biletlerle 8 Şubat-31 Mart 2022 tarihlerinde her şey dahil 129.99 TL’den uçuş imkânı elde ediyor. Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgilere https://www.turkishairlines.com/tr-tr/kampanyalar/yurtici-ucak-bileti-kampanyasi/index.html linkinden ulaşılabiliyor. THY tarafından satış ofisleri ve seyahat acentelerinden alınan biletlerin ücretlerinde değişim görülebileceğine işaret ediliyor.