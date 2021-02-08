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Yaşam THY pilotu koronavirüsten hayatını kaybetti
Yaşam

THY pilotu koronavirüsten hayatını kaybetti

Türk Hava Yolları (THY) Kaptan Pilotu emekli Albay Aytekin Beşir(59) koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 20:55:00 -
THY pilotu koronavirüsten hayatını kaybetti

Türk Hava Yolları (THY) Kaptan Pilotu emekli Albay Aytekin Beşir corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

THY pilotu hayatını kaybetti

Türk Hava Yolları'nda görev yapan 59 yaşındaki Kaptan Pilot Aytekin Beşir bir süredir hastanede corona virüs tedavisi görüyordu. Beşir yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.

Aytekin Beşir için öğle namazı sonrası İstanbul'da Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Beşir'in naaşı Bahçeşehir Hoşdere Mezarlığı'na defnedildi.

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