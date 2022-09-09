İş arayan pek çok kişi THY kabin memuru alımı başvuru şartlarını araştırıyor. Peki, kabin memuru alımı ne zaman başlayacak?

THY kabin personeli başvuruları ne zaman nereden yapılacak? THY kabin personeli alımı başvuru şartları:

Türk Hava Yolları (THY) yeni kabin memuru alımı için ilan yayımladı. Kovid-19 salgını sonrası dünyada en hızlı yükselişe geçen hava yolları arasında bulunan Türk Hava Yolları, gelecek hedefleri doğrultusunda 65 bin kişilik ailesini yeni kabin memurlarıyla büyütüyor.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 388 uçaklık filosuyla, küresel hava yolu şirketleri arasında filo büyüklüğü bakımından dünyada 9. sıraya yerleşen Türk Hava Yolları, resmi insan kaynakları sitesi "kariyer.thy.com" üzerinden ilan açtı.

İlana 1 Ocak 1984 ile 31 Aralık 2002 arasında doğmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar, kabin memurluğu için başvuru yapabilecek.

THY misafirlerini gökyüzünde karşılayacak adayların, güler yüzlü, iletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın ve dinamik kişiler olması bekleniyor. İlanın, yeterli başvuru sayısına ulaşıldığında yayından kaldırılması planlanıyor.

Uluslararası havayolu şirketlerinin binlerce çalışanının işine son verdiği dönemde çalışan kaynağını koruyan bayrak taşıyıcı THY, bu birlik sayesinde salgının olumsuz etkilerini olabilecek en kısa sürede atlattı.

Halihazırda 13 bine yakın kabin memuruyla operasyonlarını icra eden şirket, ekibine yeni katılacak adaylara, dünyanın dört bir yanındaki eşsiz güzellikleri keşfetme, özel sağlık sigortası, kendilerine ve aile üyelerine indirimli seyahat imkanı gibi ek ayrıcalıklar sunuyor.

Aday değerlendirme süreci ve diğer koşullar hakkında detaylı bilgiye "https://careers.turkishairlines.com/kabin-ekibi" adresinden ulaşılabilecek.

Kabin memuru başvuru koşulları

•T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

•01/01/1984 ile 31/12/2002 tarihleri arasında doğmuş olmak

•En az lise mezunu olmak

•İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)

•Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

•Daha önce Türk Hava Yolları veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak (Türk Hava Yolları iştiraklerinde görev yapıyor olmak tercih nedenidir.)

Fiziki Koşullar

•Kadınlar için 160-180 cm arası, erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları’nın belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olup Ortaklığımız tarafından belirlenen oranlara uygun olmalıdır.)

•Türk Hava Yolları Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmamak (Bu konudaki görselimizi incelemek için lütfen tıklayınız. Beyaz renkli bölgelerde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmaması gerekmektedir.)

•Kabin memurluğu, üniforma kullanmayı gerektiren bir meslek olup üniforma kullanımına ilişkin Türk Hava Yolları’nda yürürlükte olan “Kabin Ekibi Üniforma Kullanımı ve Temsil El Kitabı” doğrultusunda oluşturulan görselimizi incelemek için lütfen tıklayınız.

Sağlık Koşulları

•Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir.

•Türk Hava Yolları işyeri hekimleri “İşe Giriş Muayenesi” sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) Türk Hava Yolları iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.

•Türk Hava Yolları, belirlemiş olduğu işe giriş sağlık koşulları çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir. Aday işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

•Adaylar işe giriş muayenesi sırasında geçmiş tüm sağlık bilgileri hakkında (ilaç kullanımı, ameliyat, doğumsal bozukluklar, bel, boyun rahatsızlıkları, böbrek taşı, yaralanmalar, hastalıklar vb.) doğru beyanda bulunmak zorundadır. İşe başlatılması sonrasında geçmişinde olduğu ve beyan etmediği tespit edilen adaylar için uygulanacak idari süreçte hak iddiasında bulunamaz.

•Değerlendirme süreçleri olumlu sonuçlanan adaylarımızdan, işe başlama aşamasında Ortaklığımızın uçuş operasyonlarını etkilemeyecek şekilde COVID-19 (içerik ve süre olarak Sağlık Bakanlığının bağışık olarak kabul ettiği) aşılarını, Menenjit (Konjüge Meningokok Serogrup A Aşısı), Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak (KKK) ve Sarı Humma aşılarını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

•Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak (KKK) aşısı için;

-Daha önce en az iki doz Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak (KKK) aşısı olduklarına dair aşı kaydı veya,

-Aşı kayıtlarını ibraz edemeyenler için Kızamık IgG ve Kızamıkçık IgG antikor sonuçlarının veya,

-Aşısız olanlar için bağlı oldukları aile hekimliklerine müracaat ederek KKK aşılamasını başlatarak (en az bir ay arayla iki doz) aşı olduklarına dair belge ile veya,

-Aşı reddi durumları için imzalı onam formu ibraz edilecektir.