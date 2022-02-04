THY kabin memuru alımı 2022! THY kabin memuru alımı şartları

THY Kabin memuru alımına ilişkin duyuru THY’den geldi. Türk Hava Yolları (THY), bin kadın kabin memuru işe alımı için yeni bir ilan yayımladı. 12 bin üzerinde kabin memuru ile uçuş operasyonlarını sürdüren THY, istihdamı arttırmak için yeni bir alım gerçekleştiriyor. Türk Hava Yolları’nın resmi insan kaynakları sitesi kariyer.thy.com üzerinden açılan ilana göre 1 Ocak 1992 – 31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadın adaylar başvuru yapabilecek.

THY kabin memura başvuru şartları nelerdir?

T.C. vatandaşı olmak

1 Ocak 1992 – 31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğmuş olmak

En az önlisans/meslek yüksekokulu mezunu olmak

İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih sebebidir.)

Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 1 yıl tecilli olmak (En az Kasım 2018 tarihine kadar tecilli olmak)

THY alımları sağlık ve Fiziki şartlar neler?

Bayanlar için 160-180 cm. arası, erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (Boy-kilo orantılı olmalıdır.)

Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları ve raporlarını THY A.O. Sağlık Müdürlüğü işyeri hekimlerine onaylatmaları gerekmektedir.),

THY A.O. Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmamak,

Daha önce THY A.O. veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak. Boy-kilo ölçümleri, THY A.O. veya THY A.O.'nun belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılacaktır.

THY personel alım duyurusu

Aday değerlendirme süreci ve diğer koşullar hakkında detaylı bilgiye internet adresinden ulaşabilecekler. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat “Türk Hava Yolları olarak pandemide önceliğimiz hiçbir çalışma arkadaşımızdan kopmadan ailemizi koruyarak bu dönemi atlatmaktı. Arkadaşlarımızın çabası ve fedakarlığının da katkısıyla ortaya koyduğumuz başarılı performans ile bu hedefimizi gerçekleştirdik" dedi. Bolat, yen kabin memuru istihdamı ile THY ailesinin büyümeye devam edeceğini dile getirdi.