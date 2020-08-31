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Aktüel THY, İstanbul-Denizli uçuşu nedeniyle 12 yolcunun karantinaya alındığı iddialarını yalanladı
Aktüel

THY, İstanbul-Denizli uçuşu nedeniyle 12 yolcunun karantinaya alındığı iddialarını yalanladı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 18:07:09 -
THY, İstanbul-Denizli uçuşu nedeniyle 12 yolcunun karantinaya alındığı iddialarını yalanladı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), İstanbul-Denizli uçuşunda seyahat eden ve Kovid-19 tanısı konulan bir yolcu nedeniyle 12 yolcunun karantina altına alındığı bilgisinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı haber mecralarında, TK2578 sefer sayılı İstanbul-Denizli uçuşumuzda seyahat eden ve Kovid-19 tanısı koyulan bir yolcumuz nedeniyle 12 yolcumuzun karantina altına alındığı bilgisi paylaşılmıştır. Bahsi geçen uçuşumuzda böyle bir vaka yaşanmamış olup haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

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