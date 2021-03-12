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Ekonomi THY, İstanbul-Batum uçuşlarına başladı
Ekonomi

THY, İstanbul-Batum uçuşlarına başladı

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Mart 2020 tarihinde askıya aldığı İstanbul-Batum seferlerinin yeniden başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 04:47:00 -
THY, İstanbul-Batum uçuşlarına başladı

İstanbulBatum seferleri, önceki gün Batum Uluslararası Havalimanı’na inen THY uçağı ile yeniden başladı. Gürcistan hükümetinin şubatta aldığı karara göre, Türk vatandaşları, aşı raporu getirmeden sadece negatif PCR test sonucuyla Gürcistan’a giriş yapabiliyor. Ülkeye sadece negatif PCR testi ile girebilen yabancılar, 3’üncü gün bir kez daha Kovid-19 testi yaptırmak zorunda.

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