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THY, İlker Aycı ile yükselişe devam ediyor

THY'nin gerçekleşen Olağan Genel Kurulu'nda Mehmet İlker Aycı’nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak yeniden seçilmesine karar verildi.

30 Haziran 2019 Pazar 11:27
THY, İlker Aycı ile yükselişe devam ediyor

Türk Hava Yolları’nın (THY)Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Genel Kurul’da Mehmet İlker Aycı’nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak yeniden seçilmesine oy çokluğuyla karar verildi. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ne Mecit Eş getirildi. Yönetim Kurulu üyeleri olarakBilal Ekşi, Orhan Birdal, Mithat Görkem Aksoy ve Salim Arda Ermut; bağımsız üyeler olarak da Ogün Şanlıer, Fatmanur Altun ile Mehmet Muzaffer Akpınar seçildi.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 11:27
  1. Türk Hava Yolları (THY)
  2. Türk Hava Yolları’nın (THY) Olağan Genel Kurulu
  3. Mehmet İlker Aycı
  4. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği Mecit Eş
  5. Bilal Ekşi
  6. Orhan Birdal
  7. Mithat Görkem Aksoy
  8. Ogün Şanlıer
  9. Fatmanur Altun
  10. Mehmet Muzaffer Akpınar

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