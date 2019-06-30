THY, İlker Aycı ile yükselişe devam ediyor THY'nin gerçekleşen Olağan Genel Kurulu'nda Mehmet İlker Aycı’nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak yeniden seçilmesine karar verildi.

Türk Hava Yolları’nın (THY)Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Genel Kurul’da Mehmet İlker Aycı’nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak yeniden seçilmesine oy çokluğuyla karar verildi. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ne Mecit Eş getirildi. Yönetim Kurulu üyeleri olarakBilal Ekşi, Orhan Birdal, Mithat Görkem Aksoy ve Salim Arda Ermut; bağımsız üyeler olarak da Ogün Şanlıer, Fatmanur Altun ile Mehmet Muzaffer Akpınar seçildi.

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