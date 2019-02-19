THY, iki yeni hatta tarifeli uçuş başlatıyor
THY, Afrika kıtasında bulunan Kongo Cumhuriyeti ve Nijerya'ya uçuşların başlayacağını bildirdi.19 Şubat 2019 Salı 11:06
Türk Hava Yolları (THY), Kongo Cumhuriyeti’nin Pointe-Noire ve Nijerya’nın Port Harcourt şehirlerine tarifeli sefer başlatılmasına karar verdiğini duyurdu. THY’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasında “Ortaklığımız yönetim kurulunca, pazar koşullarına bağlı olarak Kongo Cumhuriyeti’nin Pointe-Noire ve Nijerya’nın Port Harcourt şehirlerine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.
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