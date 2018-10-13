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THY, hizmette “engel” tanımıyor

Türk Hava Yolları (THY), engelli yolcuların rahat ve güvenli şekilde seyahat etmeleri için her türlü kolaylığı sağlamaya özen gösteriyor.

13 Ekim 2018 Cumartesi 10:48
THY, hizmette “engel” tanımıyor

Türk Hava Yolları (THY), engelli yolcuların rahat ve güvenli şekilde seyahat etmeleri için her türlü kolaylığı sağlamaya özen gösteriyor.  

Engelli yolcularını gidecekleri yere güvenle taşımak isteyen THY, 48 saat önce talep edilmesi halinde misafirlerin tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını karşılıyor. Engelli yolculara, istemeleri durumunda uçak ile havalimanı arasında Turkish Ground Services (TGS) yer hizmeti görevlileri de eşlik ediyor. Görevliler, pasaport işlemleri ve bagajların teslim alınması süreçlerinde yolculara yardımcı oluyor. Engelli yolcuları, terminal çıkışında bekleyen yakınları varsa onlara teslim eden görevliler, havalimanından tek başına ayrılacak yolculara da binecekleri vasıtalar konusunda yol gösteriyor.  

Engelli yolculara “check-in” ve “pasaport işlemleri” sırasında öncelik sağlanmasının yanı sıra Atatürk Havalimanı’nda söz konusu misafirler için özel bir bölüm de bulunuyor. THY’nin Frankfurt-İstanbul tarifeli seferiyle Atatürk Havalimanı’na gelen görme engelli Tarık Sarzep, uçuş öncesi ve sonrasında kendisine sunulan hizmetlerden sıklıkla yararlandığı için bu konuda tecrübe sahibi olduğunu belirtti. Hizmetlerden yararlanmak için görevlilere haber vermenin yeterli olduğunu anlatan Sarzep, “Şu ana kadar kendimi hiç güvensiz ortamda hissetmedim. Yani uçağa binmek için havalimanına gelişimden karşı varış yerime ulaşana kadar hizmet alıyorum” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 10:48
  1. İstanbul
  2. Türk Hava Yolları

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