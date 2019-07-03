THY, Fortune 500’de yükselişte

Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği Fortune 500 araştırmasının 2018 sonuçları açıklandı. Buna göre, TÜPRAŞ, 88,6 milyar liralık net satışla birinci, EPİAŞ 63,8 milyar lirayla ikinci olurken, önceki yıl 4. sırada yer alan THY 62,9 milyar lirayla üçüncü sırada yer aldı. Listede yer alan 500 şirketin toplam net satışları yüzde 31,84’lük artışla 1 trilyon 588 milyar 380 milyon liraya yükseldi. Söz konusu şirketlerin net kârları 2017’ye göre yüzde 16,63 düşerek 54 milyar liraya geriledi. Fortune 500 şirketleri, geçen yıl ihracatlarını TL bazında yüzde 57 artırarak 450 milyar liraya, dolar bazında ise yüzde 19,01 yükselişle 93,5 milyar dolara çıkardı. En fazla ihracat yapan şirket, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine THY oldu. THY, 54,8 milyar liralık ihracat gerçekleştirdi.