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Aktüel THY Fas yolcularının rezervasyon değişikliklerini ücretsiz yapacak
Aktüel

THY Fas yolcularının rezervasyon değişikliklerini ücretsiz yapacak

Yeniakit Publisher
2023-09-09 17:51:00 -
THY Fas yolcularının rezervasyon değişikliklerini ücretsiz yapacak

THY, Fas’ta meydana gelen deprem nedeniyle Marakeş ve Kasablanka seferlerine kayıtlı tüm yolcuların rezervasyon değişikliklerini ücretsiz yapacaklarını açıkladı.

THY, Fas’ta meydana gelen deprem nedeniyle Marakeş ve Kasablanka seferlerine kayıtlı tüm yolcuların rezervasyon değişikliklerini ücretsiz yapacaklarını açıkladı.

THY'den yapılan açıklamada, "Fas’ta meydana gelen deprem nedeniyle, 08 Eylül 2023 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 09 Eylül 2023 - 23 Eylül 2023 (dâhil) arasındaki Marakeş ve Kasablanka seferlerine kayıtlı tüm Türk Hava Yolları ve AnadoluJet yolcularımızın, 23 Eylül 2023 (dâhil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla, rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır." denildi.

İade talepleri kapsamında hiç kullanılmamış biletlerin de ücretsiz iade yapılacağı belirtilen açıklamada, "Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 30 Ekim 2023 (Dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir. İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları ve AnadoluJet tarafından icra edilen seferlerde geçerli olacaktır." ifadelerine yer verildi. (İLKHA)

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