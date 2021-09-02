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Ekonomi THY eylül ayı uçuş planını duyurdu
Ekonomi

THY eylül ayı uçuş planını duyurdu

Türk Hava Yolları (THY), eylül ayı uçuş planı kapsamında yolcularını 246 destinasyona ulaştıracağını duyurdu. THY’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçuş planının güncellendiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 11:00:00 -
THY eylül ayı uçuş planını duyurdu

Yolcuların 246 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırılacağı aktarılan açıklamada, “Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Mart 2020-31 Aralık 2021 (dahil) tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın” denildi.

Yeni uçuş planı internet sitesinde

Açıklamada, uçuş takviminin 30 Eylül’e kadar 1 haftada gerçekleştirilmesi planlanan en fazla uçuş sayısını gösterdiği, operasyonel sebeplerle takvimde değişiklikler meydana gelebileceği ve yeni uçuş planına, “https://www.turkishairlines.com/tr-int/duyurular/coronavirus-salgini/guncel-ucus-plani/” linkinden ulaşabileceği bildirildi.

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