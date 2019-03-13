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THY Euroleague’de 26. hafta heyecanı

THY Euroleague’in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında, Anadolu Efes ile Darüşşafaka ise deplasmanda mücadele edecek.

13 Mart 2019 Çarşamba 09:23
THY Euroleague’de 26. hafta heyecanı

THY Euroleague’in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında, Anadolu Efes ile Darüşşafaka ise deplasmanda mücadele edecek.

 

THY Euroleague’de 26. hafta heyecanı yarın ve 15 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Khimki Moskova, Real Madrid’i ağırlayacak. Anadolu Efes, İsrail deplasmanında Maccabi FOX Tel Aviv ile mücadele edecekken, Darüşşafaka da İspanyol ekibi Gran Canaria’ya konuk olacak. Fenerbahçe ise Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda bir başka İspanyol ekibi Barcelona ile oynayacak.

 

THY Euroleague’de 26. hafta programı TSİ şöyle:



Yarın

 

20.00 BC Khimki Moskova - Real Madrid

 

21.00 Zalgiris Kaunas - Bayern Münih

 

22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Anadolu Efes

 

22.45 EA7 Olimpia Milano - Olympiakos

 

23.30 Gran Canaria - Darüşşafaka Tekfen



15 Mart Cuma

 

20.00 CSKA Moskova - Panathinaikos

 

20.45 Fenerbahçe Beko - FC Barcelona Lassa

 

22.30 Saski Baskonia SAD - Buducnost Podgorica

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 09:23
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