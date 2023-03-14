THY desteğiyle ilk kez uçağa binip ABD'ye gitti! Türkiye'ye döndü

Türk Hava Yollarının (THY) desteğiyle ilk kez uçağa binerek ABD'ye seyahat eden "dünyanın en uzun boylu kadını" Rumeysa Gelgi, yine THY seferiyle yurda döndü.

2 metre 15 santimetre boyuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve eylülde uçakta oluşturulan sedye sistemiyle ABD'ye giden Gelgi, THY'nin San Francisco-İstanbul seferiyle Türkiye'ye geldi.

THY yetkilileri, skolyoz hastalığı nedeniyle ancak özel tedbirlerle uçak yolculuğu yapabilen Gelgi için dönüş seferinde de uçaktaki 6 koltuğu sedye haline getirdi.

Gelgi, gösterdikleri duyarlılık için kabin ekibi ve THY yöneticilerine teşekkür etti.

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