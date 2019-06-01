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THY bilet sorgulama THY uçuş takip THY uçuş bilgileri iç hatlar

9 günlük Ramazan Bayram tatili dün itibariyle başladı. Binlerce vatandaş bayram tatili için yollara düşerken hem havalimanlarında hem otogarlarda çok büyük yoğunluk var. Bayram yoğunluğu nedeniyle ek seferlen düzenleniyor. Türk Hava Yolları, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle artan yolcu talebini 125 ek sefer ile karşılayacak. THY uçuş takip, THY uçuş bilgileri iç hatlar, İstanbul Havalimanı uçuş bilgileri dış hatlar gidiş, THY uçuş sorgulama, uçuş bilgileri sorgulama, THY kampanya, Sabiha Gökçen uçuş bilgileri, THY rezervasyon bilgileri aranmakta.

01 Haziran 2019 Cumartesi 10:58
THY bilet sorgulama THY uçuş takip THY uçuş bilgileri iç hatlar

9 günlük Ramazan Bayram tatili dün itibariyle başladı. Binlerce vatandaş bayram tatili için yollara düşerken hem havalimanlarında hem otogarlarda çok büyük yoğunluk var. Bayram yoğunluğu nedeniyle ek seferlen düzenleniyor. Türk Hava Yolları, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle artan yolcu talebini 125 ek sefer ile karşılayacak. THY uçuş takip, THY uçuş bilgileri iç hatlar, İstanbul Havalimanı uçuş bilgileri dış hatlar gidiş, THY uçuş sorgulama, uçuş bilgileri sorgulama, THY kampanya, Sabiha Gökçen uçuş bilgileri, THY rezervasyon bilgileri aranmakta.

Alınan bilgiye göre, Türkiye’de 50, yurt dışında ise 260 noktaya uçan THY, 31 Mayıs Cuma günü akşamı başlayacak ve 9 gün sürecek tatil nedeniyle birçok destinasyona ek uçuş düzenleyecek. Ek seferlerin 122’si AnadoluJet, 3'ü Türk Hava Yolları için planlandı.  Gerek Türkiye’nin turistik bölgelerine artan dış talep gerekse 9 günlük tatili sahil kesimlerinde geçirmek isteyen vatandaşların talebi nedeniyle ek seferlerin rotalarında turistik bölgeler dikkat çekiyor.

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan; Antalya Havalimanı’na 28, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na 11, Bodrum-Milas Havalimanı’na 9 ve KKTC Ercan Havalimanı’na 8 ek uçuş, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan; Bodrum-Milas Havalimanı’na 13, Antalya Havalimanı’na 7 ve Dalaman Havalimanı’na 6 ek uçuş düzenlenecek. Uçuşlardaki doluluk oranlarının ise yüzde 85’in üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

THY uçuş takip sorgulamak için tıklayınız

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 10:58
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