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Aktüel THY bagaj hakkı kaldırıldı mı?
Aktüel

THY bagaj hakkı kaldırıldı mı?

Sosyal medyada Türk Hava Yolları'nın yolcuların bagaj haklarını kaldırdığına dair iddialar yer aldı. Konu hakkında THY'den açıklama geldi. Peki, THY bagaj hakkı devam ediyor mu?

Yeniakit Publisher
2022-06-08 22:18:00 -
THY bagaj hakkı kaldırıldı mı?

Son günlerde Türk Hava Yolları'nın (THY) yolcularının bagaj haklarını kaldırdığına yönelik iddialar gündeme geliyor. Konu hakkında THY'den açıklama geldi.

THY bagaj hakkı kaldırıldı mı?

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "THY olarak uçuş bileti sınıflarımızı misafirlerimizin beklenti ve taleplerini analiz ederek tasarlıyor ve uçuşlarımız için esnek seyahat teklifleri sunuyoruz. Bu kapsamda, iç hat uçuşlarımızın tamamında ve tüm sınıflarda misafirlerimize (en az 15 kg) bagaj hakkı tanınırken bazı yurt dışı uçuşlarımızın ekonomi sınıfında bagajsız seyahat seçeneği de bulunmaktadır. Yalnızca kabin bagajı içeren bu seçenek ülkelere göre değişkenlik göstermektedir. Bazı haber mecralarında yayınlanan 'Türk Hava Yolları bagaj haklarını kaldırdı' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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