“THY Afrika’da uçacağı ülke sayısını 37’ye çıkaracak”

Türkiye ile Lesotho arasındaki paraflanmış Hava Ulaştırma Anlaşması, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Lesotho Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Lesego Makgothi’nin katıldığı törende imzalandı.

Bakan Turhan, THY’nin 30 Kasım’da Gambia’nın başkenti Banjul’a, 12 Aralık’ta ise Zambia’nın başkenti Lusaka’ya başlatacağı tarifeli seferler ile Afrika’da uçacağı ülke sayısını 37’ye, şehir sayısını da 55’e çıkaracağını söyledi.