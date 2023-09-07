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Ekonomi THY açıkladı! Yolcu ve kargo trafik doluluk oranı: 8 ayda 56 milyon yolcu taşıdı! Türkiye için müthiş istatistik
Ekonomi

THY açıkladı! Yolcu ve kargo trafik doluluk oranı: 8 ayda 56 milyon yolcu taşıdı! Türkiye için müthiş istatistik

Yeniakit Publisher
2023-09-07 21:39:00 - 2023-09-07 22:01:47
THY açıkladı! Yolcu ve kargo trafik doluluk oranı: 8 ayda 56 milyon yolcu taşıdı! Türkiye için müthiş istatistik

Türkiye'nin ekonomide benimsediği yeni politikalar küresel alanda dikkat topluyor. Türk Hava Yolları, Ağustos ayında 8 milyon 700 bin yolcu taşındığını, toplam yolcu sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttığını açıkladı. Türkiye'ye büyük katkı. Yöneticilerinin gözü Türkiye'de

THY Basın Müşavirliği tarafından açıklanan verilere göre, 2022 kapasitesinin yüzde 8,6 üzerine çıkan THY, yolcu doluluk oranında da yüzde 86.2'ye ulaştı. Toplam yolcu sayısını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artıran havayolu şirketi, Ağustos ayında 8 milyon 700 bin yolcu sayısına ulaşırken, dış hatlarda doluluk oranı yüzde 85,4; iç hat doluluk oranı ise yüzde 92,7 oldu. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ağustos 2022 döneminde 2.4 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 20,5 artarak 2.9 milyon olarak gerçekleşti. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ağustos 2022 döneminde 20.5 milyar iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 8,6 artarak 22.2 milyara ulaştı. Taşınan kargo ve posta hacmi Ağustos 2022 döneminde 148.3 bin ton iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 1 azalarak 146.9 bin ton olarak kaydedildi. Ağustos ayı sonunda filodaki uçak sayısı ise 428 oldu.

THY 8 AYDA 56 MİLYON YOLCU TAŞIDI

Yapılan açıklamada, Ocak ve Ağustos ayını kapsayan 8 aylık verilere göre THY, 2022 yılının aynı dönemine göre Yolcu sayısını yüzde 20 arttırarak 56 milyona ulaştı. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak-Ağustos 2022 döneminde 14.7 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 34 artarak 19.7 milyon olarak gerçekleşti. Toplam yolcu Doluluk Oranı Ocak-Ağustos döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 4 puan artarak yüzde 82,9 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 82,6 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 84,6 olarak gerçekleşti. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK)Ocak - Ağustos döneminde 2022 yılında 131,6 milyar iken, 2023 yılında yüzde 17,7artarak 154,9 milyar olarak gerçekleşti. Söz konusu döneminde toplam taşınan Kargo ve Posta hacmi 2022 yılında 1.114 bin ton iken, 2023 yılında yüzde 6,9 azalarak 1.037 bin ton olarak kaydedildi.

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