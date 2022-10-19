THY 2023 yılında 2 milyon Amerikalı turist getirmeyi hedefliyor

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni, NeoTech Campus’te gerçekleştirildi. Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, törende “Üniversitelerimizde havacılıkla alakalı güzel programlar var. Buralarda çok iyi yöneticiler ve çok iyi teknisyenler yetişiyor” diye konuştu.

Kârı sıfır sektör

Ders verip almaktan, bilgi paylaşmaktan, akademiye ve literatüre katkı yapmaktan her zaman zevk aldığını aktaran Bolat, “Havacılık, toplam kârı sıfır olan bir sektördür. Havacılıkta ortalama yüzde 5’ler, 6’lar, 7’ler çok iyidir. Kâr ettiğinizde iyi bir sene geçirmiş olursunuz. 14 milyar dolar para toplarsınız. Bunun ancak 1 milyar dolarını kâr olarak yazabilirsiniz iyi bir senede. O açıdan da kaldırdığınız her bir uçağın koltuklarının dolu olmasına gayret edersiniz” şeklinde konuştu.

Paketler kullanılıyor

Bolat, İstanbul’dan her gün bin 500 uçuşlarının olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti: “Her gün dünyanın 340 noktasından insanları şehre getiriyoruz. Buradan da 340 noktaya dağıtıyoruz. 250 bin kişiden bahsediyoruz. Bunu 365 gün olarak hesaplıyoruz. Bir de bunun 2 yıllık, 5 yıllık, 15 yıllık, uzun dönemli planlarını yapıyoruz. O açıdan bununla ilgili evet çok güzel paketler, yazılımlar var. Bunları kullanıyoruz. Bunun yanında da değerli arkadaşlar biz de dünyanın 340 noktasında ofislerimiz var. Oralarda bizim yöneticilerimiz, satış temsilcilerimiz, satış şeflerimiz mevcut. Bunların da bölgesel olarak topladığı verileri, bilgileri, tecrübeleri kullanıyoruz. Bunları harmanlıyoruz.” Bolat, havacılığın bir ekosistem olduğuna işaret etti. “Havacılığın sadece uçak almakla ve yolcu bulmakla bitmediği hepimizin malumudur” dedi.

İstihdama güçlü katkı

Bolat, “2003 yılından bu yana Türkiye’ye sağladığımız istihdam açısından da hakikaten gurur duyuyoruz. Marka şirketi olarak sadece döviz getiren bir şirket değil istihdam sağlayan bir şirket olarak da gurur duyuyoruz” yorumunu yaptı.

Atılım plânı

Bu sene 1 milyon Amerikalının Türkiye’ye turizm amaçlı seyahat ettiğini hatırlatan Bolat, “Biliyorsunuz kültürel bağları, millet bağları nedeniyle de Amerikalılarca en çok tercih edilen yer İngiltere. İngiltere’ye 1,8 milyon kişi gitmiş. Biz seneye 2 milyon Amerikalıyı Türkiye’ye getirmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin döviz ihtiyacını gidermek için büyük bir atılım yapmayı planlıyoruz” açıklamalarında bulundu.