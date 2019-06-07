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Thomas Laurent, Toyota Gazoo Racing kadrosunda

Şirket, 21 yaşındaki Thomas Laurent’i gelecek sezon için test ve yedek pilot olarak kadrosuna aldı

07 Haziran 2019 Cuma 12:01
Thomas Laurent, Toyota Gazoo Racing kadrosunda

İSTANBUL(AA) - Toyota genç yetenek Thomas Laurent’i, Toyota Gazoo Racing için kadrosuna kattı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota Gazoo Racing, 2019-2020 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) için hazırlıklarına tüm hızıyla devam ederken, şirket, 21 yaşındaki Thomas Laurent’i gelecek sezon için test ve yedek pilot olarak kadrosuna aldı.

2017 yılında kategorisinde ikinci olarak Le Mans podyum başarısı elde eden Laurent, geleceğin yıldız adaylarından biri olduğunu gösterdi.

Bu yıl ilk kez LMP1 sınıfında yarışan ve etkileyici bir performans ortaya koyan genç pilot, 2018 Silverstone 6 Saat yarışında galibiyet alarak kazananların arasına girdi. Laurent, şu anda Pilotlar Şampiyonası’nda ise üçüncü sırada yer alıyor.

Laurent, gelecek ay yapılacak Le Mans 24 Saat yarışının ardından, mevcut sezonunu Rebellion Racing ile tamamlayacak ve Toyota Gazoo Racing takım üyesi olarak sezon öncesi testlerle çalışmaya başlayacak.

Genç pilot Thomas Laurent yaptığı açıklamada TOYOTA GAZOO Racing sürücüsü olarak ilk kez bir üretici takımına katılmanın öneminden söz ederek, “Mevcut sezonumu en iyi şekilde tamamlamaya odaklanmış olsam da, Toyota TS060 Hybrid yarış aracını kullanmayı dört gözle bekliyorum. Dünya Şampiyonası’nda böyle bir takımın parçası olmak çok güzel” dedi.

1998 Fransa doğumlu Laurent, 2013’te Fransa Karting şampiyonu olarak resmi kariyerine başladı, üç yıl arka arkaya bu alanda birinci oldu. 2015 yılından itibaren ise dayanıklılık serilerinde mücadele etmeye başladı. 2017'de Toyota takımı ile testlere de katılmıştı.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 12:01
  1. Thomas Laurent
  2. Toyota GAZOO Racing

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