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Gündem Thodex’in kurucusu Özer’in Kocaeli’deki evine haciz kararı
Gündem

Thodex’in kurucusu Özer’in Kocaeli’deki evine haciz kararı

400 bine yakın kişinin mağdur olduğu Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer’in tedbir konulan banka hesabındaki 30 milyon TL'si ve Kocaeli'deki evi için haciz kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 15:22:00 -
Thodex’in kurucusu Özer’in Kocaeli’deki evine haciz kararı

400 bine yakın kişinin mağdur olduğu Thodex kripto para borsasına ilişkin soruşturma kapsamında, Faruk Fatih Özer'in tedbir konulan banka hesabındaki 30 milyon TL'si ve Kocaeli'deki evi için haciz kararı verildi.

Thodex mağdurları suç duyurusunda bulunurken, alacakları nedeniyle de icra talebinde bulundu. İstanbul Anadolu 2. İcra Dairesi'ne bir mağdur 628 bin 460 TL için icra talebinde bulundu.

Talep onaylanırken, mağdurun avukatı Sinan Keskin memurlarla birlikte icra işleminde bulunacak. Faruk Fatih Özer'in, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bulunan bir sitedeki ailesine ait dairede icra işlemi gerçekleşecek. Çilingirin kapıyı açmasının ardından icra için eşya tespiti yapılacak.

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Yorumlar

vatandaş

HANİ YERİNİ BİLİYORDUK ??? ALMAK ÜZEREYDİK ?? BUNLAR BİZLE KAFA BULUYOR KAFAAAA AZ KALDI GİDİŞİNİZ MUHTEŞEM OLACAK
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