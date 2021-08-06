THK’yı azgın azınlık batırmış

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Türk Hava Kurumu’nun (THK) AK Parti eliyle tasfiye edildiği yalanını yayanların iddialarını çürütecek şok verilere Akit ulaştı. AK Parti öncesi THK’nın milyarlarca liralık borç batağında olduğu ve iflasın eşiğine geldiği ortaya çıktı. Envanterinde kullanılmayan 5 hurda uçaktan başka bir şey olmayan THK’nın 1 milyar 700 milyon liralık bir borcu milletin omuzuna yüklediği ve iflasın eşiğine geldiği belirlendi. Devasa borcun 1 milyar 500 milyon lirasının 10 özel bankaya, 200 milyon lirasının da SSK’ya ait olduğu öğrenildi.

2019’da kayyım

16 Ekim 2019 tarihinde göreve başlayan ve THK’yı iflastan kurtarmak için harekete geçen kayyımın ilk iş olarak 17 Aralık 2019 tarihinde borçları yapılandırmak için alacaklı kurumlarla masaya oturduğu bildirildi. Anlaşma kapsamında 10 özel bankaya olan borcun yüzde 7 faizle 8 yıl içerisinde ödenmesinin kararlaştırıldığı ve ilk taksidin 2023’ün Ocak ayı olarak kayıt altına alındığı belirlendi. Benzer bir anlaşmanın da SSK ile yapılarak 200 milyon liralık borcun yapılandırıldığı ve böylece THK’nın iflastan kurtarıldığı kaydedildi. Uzmanlar, CHP zihniyeti eliyle batırılan THK’nın AK Parti tarafından kurtarıldığını kaydetti.

THK’nın borcu AK Parti’nin sırtına kaldı

ASSAM Başkan Yardımcısı emekli Albay Ersan Ergür, “Kurum kazandığı parayı yatırımlara ayırmadı. O şekilde bu günlere geldi. THK 2010 yılından itibaren, çeşitli bankalardan kredi alarak gelir getirecek işlerde kullanmak istemiştir. Bunda da başarılı olamayınca kuruma kayyım atanmıştır. Kayyım THK’nın ortaya koymuş olduğu borç yükünü temizlemeye çalışmaktadır” dedi. THK’nın elindeki uçaklarının çok eski olduğunu kaydeden Ergür, “THK’nın elindeki uçaklar 1950-60’lardan kalma uçaklar. Ben de öğrenciyken bu uçaklardan paraşüt atlama eğitimi almıştım. Eski nesil uçakların zamanında bakımının yapılmaması da yangınlarda kullanılmasına engel olduğunu mutlaka hatırlatmak gerekiyor. İhaleye katılacak şartları da taşımadıklarından uçaklar atıl durumda kaldı. Muhalefet bunu bile bile algı operasyonu yürütmektedir” şeklinde konuştu.

Algısızlar algı operasyonu yapıyor

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, “THK’ya kayyım atanmadan önce bu kurumun borç batağında olduğunu ve iflasın eşiğinde olduğunu muhalefet de çok iyi biliyor. Lakin bu kuruma kayyım atandığı andan itibaren borçlar yapılandırılmış ve kurtarılmıştır. Bununla ilgili hiçbir şey söylemeyen muhalefet kanadı manidar suskunluğunu sürdürmektedir” dedi. Muhalefetin yıkıcı bir dil kullandığını kaydeden Şahin, şöyle devam etti: “Muhalefet partileri hükümeti nasıl yıpratabilirizin derdinde. Her sıkıntıda hiçbir şey yapmadıkları gibi yapılan her şeyin önünü kesmeye çalışmaktadırlar. THK’nın elindeki mevcut uçaklar eski model ve yakıt problemi yaşayan araçlardır. Yapmamız gereken algı operasyonlarına rağmen hükümetin yanında olmaktır. Türkiye emin ellerdedir.”

