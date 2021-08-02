THK'ya tepki! "E senin uçağın yok o zaman, neden var diyorsun?"

Türkiye'deki orman yangınları, Türk Hava Kurumu (THK) bünyesindeki yangın söndürme uçaklarının içinde bulunduğu acınası durumu tekrar gündeme getirdi. Türkiye'nin, uçaklardan daha fazla su taşıma kapasitesi olan helikopterleri kullandığı halde muhaliflerin halen THK bünyesindeki uçmaya hazır durumda olmayan külüstür uçakları savunması, ardından THK'nın yaptığı açıklamalar gündemde geniş yer buldu.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, THK'nın durumu da masaya yatırıldı. Programda gündemi yorumlayan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu şunları söyledi:

Rusya uçak yolluyor, İran yolluyor, onlar geliyor da, Türk Hava Kurumu dese ki, 'Benim de bekleyen şurada iki tane uçağım var. Hemen kaldırabilirim.' Bunu dediği an, ona, 'Hayır kaldırma bu uçağı' diyen var mı?

Hemen arkasından THK diyor ki, 'Ama işte pilotları çıkardım ben, bunların da bakımlarını yaptırmadım. Para verin de yaptıralım.' E senin uçağın yok o zaman! Neden 'benim uçaklarım var' diyorsun.

Laleli'deki otelde kaptırmış parayı. Mahkeme kararıyla kayyım atanmış. Şu an itibariyle Laleli'de milyonlarca dolarlık taşınmaza sahip olan Türk Hava Kurumu, 3 kuruşluk mafyaya o oteli teslim etmiş, malını kullanamıyor. Kendi malını kullanamıyor şu an, kalkmışlar bu Türk Hava Kurumu'nu, bizim Türkiye'nin ciğerleri dediğimiz ormanların söndürülmesi için tek güveneceğimiz yermiş. Ya bırakın bu işleri.