  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 12:27:05 -
THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aşcı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde, dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk ibadet", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Suriye'de 'savaş oyunu' oynayan Selva" isimli fotoğraflarını tercih eden Aşçı, spor kategorisinde de Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Aşcı, AA muhabir ve foto muhabirlerine emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Zorunlu aşı propagandası başladı! 'Dayatma'lara karşı bu yazıyı mutlaka okuyun!
Sağlık

Zorunlu aşı propagandası başladı! 'Dayatma'lara karşı bu yazıyı mutlaka okuyun!

Zorunlu aşılarla birlikte endişeli vatandaşların bu aşıyı yaptırmamasıyla büyük bir kaosa neden olacağı tahmin edilirken aşılarla ilgili şüp..
Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret etmişti! Çark etti ama işe yaramadı
Gündem

Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret etmişti! Çark etti ama işe yaramadı

Mersin'de sosyal medya üzerinden İslam'a ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) yönelik hakaret içerikli videolarla ilgili yürütülen so..
Yunan spikerden bomba Türkiye itirafı: Tehlikeli bir hal aldı
Teknoloji

Yunan spikerden bomba Türkiye itirafı: Tehlikeli bir hal aldı

Türk savunma sanayii hakkında değerlendirmelerde bulunan Yunan Spiker İoannis Theodoratos, Türklerin yapay zekalı İHA'ları çok tehlikeli bir..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay