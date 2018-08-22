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Thierry Henry'nin yeni adresi belli oldu

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Fransız yıldız Thierry Henry, teknik direktör olarak Bordeaux'un başına geçti.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 17:05
Thierry Henry'nin yeni adresi belli oldu

Bu yaz Dünya Kupasında Belçika Milli Takımı'nın yardımcı antrenörlerinden birisi olan Henry, ilk teknik direktörlük deneyimini Bordeaux'nun başında yaşamaya başlayacak.

RMC Sport'ta yer alan habere göre, mavi beyazlı kulübün teklifini kabul eden Fransız yıldız, hafta sonu ligdeki Monaco maçında kulübede olacak.

HEM AVRUPA LİGİNDE HEM LİGDE BAŞARILI OLMAK İSTİYOR

Anlaşma öncesinde kulübün mali yapısı ve tesisleriyle alakalı da bilgi toplayan Henry, GACP'in (General American Capital Partners) kulübü devralmasını fazlasıyla önemsiyor. Bu sayede arzuladığı oyuncuları kadrosuna katıp, UEFA Avrupa Ligi ve Fransa Ligue 1'de başarılı sonuçlar almak istiyor.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 17:05
  1. Belçika
  2. Henry
  3. Monaco
  4. Bordeaux

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