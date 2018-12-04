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Thierry Henry, Beşiktaş'ın peşinde olduğu yıldıza göz koydu

Thierry Henry'nin çalıştırdığı Monaco, Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Stefano Okaka için devreye girdi.

04 Aralık 2018 Salı 22:27
Thierry Henry, Beşiktaş'ın peşinde olduğu yıldıza göz koydu

Beşiktaş, Ocak ayında kadrosuna takviye yapmayı planlarken, son olarak İtalyan basınında Watford'da forma giyen Stefano Okaka için siyah beyazlıların girişimlere başladığı iddia edildi. Öte yandan yine İtalyan gazeteci Di Marzio, Okaka için Thierry Henry'nin çalıştırdığı Monaco'nun da devreye girdiğini yazdı.

Beşiktaş, Watford ile görüşecek

Watford'da gözden çıkarılan Stefano Okaka, Beşiktaş'tan sonra Monaco'nun da radarına girdi. İtalyan basını, Henry'nin bu futbolcu hakkında olumlu rapor verdiğini ve Ocak ayında Fransız kulübünün Watford ile görüşeceğini yazdı. Öte yandan söz konusu haberde yine ara transfer döneminde Beşiktaş'ın da Okaka için Watford yönetimiyle masaya oturacağı iddia edildi.

(Futbol Arena)

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 22:27
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