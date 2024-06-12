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Spor Thiago Motta, Juventus'un teknik direktörü oldu
Spor

Thiago Motta, Juventus'un teknik direktörü oldu

Yeniakit Publisher
2024-06-12 20:36:00 -
Thiago Motta, Juventus'un teknik direktörü oldu

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus'ta teknik direktörlük görevine 41 yaşındaki Thiago Motta getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İtalyan teknik adamla 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşme imzalandı." denildi.

Motta, antrenörlük kariyerine 2018 yılında futbolculuk kariyerini noktaladığı Paris Saint Germain'in altyapı takımında başladı.

İtalya'daki teknik direktörlük yolculuğu ise 2019'da Genova ile başlarken ardından Spezia ve Bologna'da takımın başında görev aldı.

Kaynak: AA
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