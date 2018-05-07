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The Times: Erdoğan eze eze kazanacak

İngiliz The Times gazetesi, Erdoğan'ın miting izlenimlerini anlattı ve ezici bir üstünlükle seçim galibiyeti geleceğini duyurdu.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 08:25
The Times: Erdoğan eze eze kazanacak

İngiliz The Times Gazetesi, başyazısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıdı.

Türkiye ve Erdoğan karşıtı bu yazının ana konusu 24 Haziran'da yapılacak seçimler oldu.

"EZİCİ BİR ÇOĞUNLUKLA KAZANACAK"

Yazıda seçimlerin mutlak favorisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu belirtildi.

Yazıda, "Başbakan ve cumhurbaşkanı olarak 15 yıldır iktidarda olan Erdoğan şüphesiz seçimleri ezici bir çoğunlukla kazanacak." sözlerine yer verildi.

ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ

Erdoğan'ın Kayseri mitinginden izlenimlerini dile getiren gazete, görkemli kalabalıktan etkilenmişe benziyor.

Gazetede çıkan yazıdan, Cumhurbaşkanı'na her mitingde sevgi selinin olduğu ifade edildi.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 08:25
  1. Kayseri
  2. seçim
  3. Erdoğan
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