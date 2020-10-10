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Dünya The Economist: Türkiye savaşın seyrini değiştirdi
Dünya

The Economist: Türkiye savaşın seyrini değiştirdi

İngiltere merkezli The Economist dergisi Türkiye'nin yerli İnsansız Hava Aracı ve Silahlı İnsansız Hava Aracı üretimini analiz etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 14:23:00 -
The Economist: Türkiye savaşın seyrini değiştirdi

Azerbaycan'ın Karabağ'daki başarısına büyük katkı sağlayan Türk İHA ve SİHA'ları tüm dünyanın dikkatini çekti.

The Economist dergisi de Türkiye'nin Dağlık Karabağ çatışmasındaki rolüne ilişkin bir haber yayımladı.

"SİHA'lar seyri belirledi"

 

Yazıda, Türkiye yapımı silahlı insansız hava araçlarının Azerbaycan ordusu tarafından etkin biçimde kullanıldığı vurgulanıyor ve savaş uçaklarından daha düşük maliyetli SİHA'ların çatışmaların seyrinde belirleyici hale geldiği yorumu paylaşıldı.

Forbes: Türkiye düşmanları zor günler yaşayacak

Amerikan Forbes dergisi ise, yakın gelecekte envantere girecek olan Akıncı, Aksungur ve Alpagu ile ilgili olarak "Türkiye'nin düşmanlarının zor günler yaşayacağını" yazmıştı.

Öte yandan, Bayraktar Akıncı'nın, Türk güvenlik güçlerine sağlayacağı istihbarat, gözetleme ve hedefleme imkanlarıyla gelecek 10 yılın 'oyun kurucusu' olacağı öngörüsünde bulunuldu.

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