0553 313 94 23

TGF Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Şampiyonası sona erdi

Bu yıl 8.

26 Mayıs 2019 Pazar 18:23
TGF Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Şampiyonası sona erdi

Bu yıl 8.’si düzenlenen Türkiye Golf Federasyonu (TGF) Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Şampiyonası, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü’nde yapılan törenle sona erdi.


Türkiye Golf Federasyonu’nun 2019 faaliyet takviminde yer alan TGF Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Şampiyonası, 25 Mayıs’ta Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü’nde başlamıştı. Şampiyona bugün oynanan son raundun ardından sonlandı. Turnuvada dereceye giren sporculara ödüllerini Samsun Valisi Osman Kaymak ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir verdi.


Kızlarının adıyla düzenlenen turnuvanın ödül töreninde konuşan Aslı Nemutlu’nun babası Metin Nemutlu, “Bu sene Aslı Nemutlu adıyla turnuva 8. kez düzenleniyor. Nemutlu ailesi olarak golf camiasıyla bütünleştik. Yılardır, bu camiaya bizi aile olarak kattınız. Kızımızın adını yüceltiyoruz. Kayakçı bir aile olarak, genç kardeşlerimizin örnek mücadelelerinden dolayı gurur duyuyoruz. İnşallah hepiniz gelecekte çok daha başarılı birer sporcu olacaksınız. Bu sene Kurtuluş Mücadelesi’nin 100. yılını yaşadık. Kurtuluş Mücadelesi’nin başladığı yerde böyle bir turnuva düzenlediği için mutlu ve gururluyuz. Dereceye giren tüm sporcularımızı kutluyorum. Bütün sporculara da hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.


Turnuvada İbrahim Tarık Arslan, Tolga Genca, Kadirhan Yener, Zeynek Ergelmiş, Mina Gençoğuz ve Deniz Kaya kendi kategorilerinde birinci oldular.


Ödül törenine Samsun Golf Kulübü Başkanı Kadir Koçak ve sporcu yakınları katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 18:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: "Sivriada'da amfi tiyatro yapabilirsek süper bir şey olur. Sivriada'yı da cazibe merkezi haline getirebileceğimize inanıyorum."
    1. Erdoğan: "Sivriada'da amfi tiyatro..
    2. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    3. Almanya'da Yahudilere kipa uyarısı
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi ve..
    5. İlkadım’da teravih buluşmaları hız..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yassıada'da
    7. Eşref Kolçak vefat etti
    8. Çevre için pedalladılar
    9. Spor Toto 1. Lig: Hatayspor: 3 - Adana..
    10. Başkan Güler: “Yöresel ürünlerin..
    11. Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off
    12. Tramvayın çarptığı şahıs 1 gün sonra..
    13. Emniyetten "fişleme" açıklaması
    14. TGF Aslı Nemutlu Türkiye Gençler..
    15. Sirene tatlısı nasıl yapılır? Sirene..
    16. Onur Can Özcan kimdir? Onur Can Özcan..
    17. Fenerbahçe'den Max Kruse hamlesi | Max..
    18. Zeytinyağlı yaprak sarma nasıl..
    19. Osmanlıspor Gazişehir Gaziantep maçı..
    20. Sütlü nuriye nasıl yapılır? | Sütlü..
    21. TBMM Başkanı Şentop Bosna Hersek'te
    22. THY personel alımı başvurusu nasıl..
    23. 3600 ek gösterge genel af, ceza..
    24. Eşref Kolçak hayatını kaybetti!
    25. Erzincan’da trafik kazası: 2 yaralı
    26. "Murabıtlar, Mescid-i Aksa'yı yalnız..
    27. Hatay'da müthiş maç! Hatayspor, Adana..
    28. Spor Toto 1. Lig Play-off yarı final..
    29. Baro Başkanı Aktürk, Erzincan Lisesi..
    30. Spor Toto 1. Lig play-off yarı final..
    Milli Görüşçülerden açıklama: İmamoğlu’ndan Erdoğan çıkmaz!
    Milli Görüşçülerden açıklama: İmamoğlu’ndan Erdoğan çıkmaz!
    Kadınlı erkekli gizli yogaya baskın! Tutuklandılar
    Kadınlı erkekli gizli yogaya baskın! Tutuklandılar
    CHP’li Tunç Soyer’i, CHP’li Mansur Yavaş yalanladı: “Tunç Bey...”
    CHP’li Tunç Soyer’i, CHP’li Mansur Yavaş yalanladı: “Tunç Bey...”
    Dünyada ilk defa Türkiye'de yapıldı... Kur savaşı açanların ve faiz lobisinin kabusu olacak
    Dünyada ilk defa Türkiye'de yapıldı... Kur savaşı açanların ve faiz lobisinin kabusu olacak
    Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu! Sosyal medyada #ReistenÇağrı fırtınası
    Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu! Sosyal medyada #ReistenÇağrı fırtınası

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    Numan Kurtulmuş sonuçları paylaştı: Araştırmalar ‘Asgari yüzde 65’ diyor
    Numan Kurtulmuş sonuçları paylaştı: Araştırmalar ‘Asgari yüzde 65’ diyor
    Türkiye'den NATO'ya Patriot ve Samp-T talebi
    Türkiye'den NATO'ya Patriot ve Samp-T talebi