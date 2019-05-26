TGF Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Şampiyonası sona erdi

Bu yıl 8.’si düzenlenen Türkiye Golf Federasyonu (TGF) Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Şampiyonası, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü’nde yapılan törenle sona erdi.

Türkiye Golf Federasyonu’nun 2019 faaliyet takviminde yer alan TGF Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Şampiyonası, 25 Mayıs’ta Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü’nde başlamıştı. Şampiyona bugün oynanan son raundun ardından sonlandı. Turnuvada dereceye giren sporculara ödüllerini Samsun Valisi Osman Kaymak ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir verdi.

Kızlarının adıyla düzenlenen turnuvanın ödül töreninde konuşan Aslı Nemutlu’nun babası Metin Nemutlu, “Bu sene Aslı Nemutlu adıyla turnuva 8. kez düzenleniyor. Nemutlu ailesi olarak golf camiasıyla bütünleştik. Yılardır, bu camiaya bizi aile olarak kattınız. Kızımızın adını yüceltiyoruz. Kayakçı bir aile olarak, genç kardeşlerimizin örnek mücadelelerinden dolayı gurur duyuyoruz. İnşallah hepiniz gelecekte çok daha başarılı birer sporcu olacaksınız. Bu sene Kurtuluş Mücadelesi’nin 100. yılını yaşadık. Kurtuluş Mücadelesi’nin başladığı yerde böyle bir turnuva düzenlediği için mutlu ve gururluyuz. Dereceye giren tüm sporcularımızı kutluyorum. Bütün sporculara da hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Turnuvada İbrahim Tarık Arslan, Tolga Genca, Kadirhan Yener, Zeynek Ergelmiş, Mina Gençoğuz ve Deniz Kaya kendi kategorilerinde birinci oldular.

Ödül törenine Samsun Golf Kulübü Başkanı Kadir Koçak ve sporcu yakınları katıldı.