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Gündem TGC geri adım attı, Dilipak’ın itirazını gündeme aldı
Gündem

TGC geri adım attı, Dilipak’ın itirazını gündeme aldı

Yarım asrı aşkın süredir yazıları ile toplumu aydınlatan Abdurrahman Dilipak’ın İstanbul Sözleşmesi’nin aileye zarar veren içeriklerine dikkat çektiği makalesini bağlamından kopararak fitne çıkarmaya çalışanlar yine hüsrana uğradı.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 12:06:00 -
TGC geri adım attı, Dilipak’ın itirazını gündeme aldı

Söz konusu yazıyı fırsat bilerek Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyeliğini düşürmek isteyenler, Dilipak’ın haklı gerekçeleri karşısında geri adım atmak zorunda kaldı. Dilipak tarafından kaleme alınan itiraz dilekçesini görüşen TGC yönetimi, dilekçeyi görüşmek üzere gündemine almak zorunda kaldı.

TGC tarafından Dilipak’a gönderilen cevap yazısında şu ifadelere yer verildi: “Sayın Abdurrahman Dilipak, üyelikten çıkarılma kararına karşı 2 Nisan 2021 tarihli itiraz dilekçeniz, TGC’nin 28 Nisan 2021 günlü Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmüş ve 2022 Nisan ayı içinde yapılacak Olağan Genel Kurul gündemine madde olarak eklenmesine karar verilmiştir. Bilgilerinize sunar iyi günler dileriz, TGC Genel Sekreterliği.” Hukukçular ise Dilipak’ın üyelikten çıkarılmadığını bu yönde haberlere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

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