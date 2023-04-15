TGB üyelerinden CHP'ye 'HDP' tepkisi! Belediye binası önünde protesto ettiler
Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, "Siz HDP'ye kurban olun" diyen Odunpazarı Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi İrfan Kılınç'a belediye binası önünde tepki gösterdi. TGB üyeleri, "PKK binlerce askerimizi şehit ettiği için mi HDP'ye kurban olalım?" diye sordu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile ittifak ederek Cumhurbaşkanı adayı çıkarmamalarını sağlarken, CHP'liler de ülke genelinde açıktan terör sevici HDP'ye destek vermeye başladı.
Odunpazarı Belediyesi'nin Meclis oturumunda CHP'li üye İrfan Kılınç, bir tartışmada, "Siz HDP'ye kurban olun" ifadesini kullandı.
Belediye binası önünde toplanan TGB üyeleri, CHP'li Kılınç'ı protesto etti. Gençler basın açıklamasında, Kılınç'a, "PKK binlerce askerimizi şehit ettiği için mi HDP'ye kurban olalım?" sorusunu yöneltti.