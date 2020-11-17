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Aktüel TGB üyeleri, Pompeo'nun Fener Rum Patrikhanesi ziyaretini protesto etti
Aktüel

TGB üyeleri, Pompeo'nun Fener Rum Patrikhanesi ziyaretini protesto etti

Yeniakit Publisher
2020-11-17 11:44:29 -
TGB üyeleri, Pompeo'nun Fener Rum Patrikhanesi ziyaretini protesto etti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Fener Rum Patrikhanesi ziyaretini protesto etti.

Patrikhane yakınlarında toplanan grup, "Bu topraklarda ABD feneri yanmaz" pankartı açarak "Kahrolsun ABD emperyalizmi" şeklinde slogan attı.

Basına açıklamalarda bulunan TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, Pompeo'nun 7 ülke dolaştığını hatırlatarak, "Ama sadece Türkiye'de devlet yetkilileriyle değil bir rahiple görüşüyor. ABD'nin Türkiye'deki muhatabı Fatih Kaymakamlığına bağlı bir Rum kilisesi, maaşını Türk devletinden alan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir Rum rahibi midir?" diye sordu.

Gençer, Pompeo'nun patrikhane ziyaretiyle Lozan'ı ve Anayasa'yı çiğnediğini öne sürdü.






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