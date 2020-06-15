TFL Altekma, Eren Öner'i kadrosuna kattı

İZMİR (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekibi Tevfik Fikret Lisesi (TFL) Altekma, daha önce anlaşmaya vardığı pasör Eren Öner'le sözleşme imzaladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan Melih Sebastien Durmuş’un da hazır bulunduğu imza töreninde konuşan 31 yaşındaki tecrübeli voleybolcu Eren Öner, İzmir’e döndüğü için mutlu olduğunu belirtti.



Son olarak Milas Belediyespor'da forma giyen 1,97 boyundaki Eren Öner, Arkas, Torul Gençlik, Sivas 4 Eylül Belediye, Afyon Belediye, Urfa Belediye, Eğirdir, Palandöken Belediyespor formalarını da giydi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Melih Sebastien Durmuş, Eren’i iyi tanıdıklarını ve takıma faydalı olacağına inandıklarını belirterek, "Takımımıza Efeler Ligi'ndeki ilk sezonunda hedeflerimiz doğrultusunda gerekli gördüğümüz bölgeleri takviye etmeyi sürdürüyoruz. Eren daha önce prensipte anlaştığımız bir oyuncuydu şimdi birlikteliğimizi resmileştirdik. Eren’e güzel bir sezon diliyorum." ifadelerini kullandı.