Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

TFF'ye çağrı yaptı: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı men edin

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki olaylı derbiyle ilgili Tümer Metin, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) "kupayı Akhisar'a verin" çağrısında bulundu.

24 Nisan 2018 Salı 20:51
TFF'ye çağrı yaptı: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı men edin

İki takımın da men edilmesi gerektiğini ifade eden Tümer Metin, ""Bu işin çözümü belli. Beşiktaş mağdurum diyor, Fenerbahçe mağdurum diyor. TFF'nin yapması gereken tek şey var; Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı da men edeceksin, kupayı da Akhisar'a vereceksin. Bu işin çözümü bu" dedi.

Şenol Güneş ve Aykut Kocaman'ı değerlendiren Önder Özen ise, "Şenol hocanın da Aykut hocanın sporculuklarını hatırlayalım, ikisi de pırlanta gibi sporcu. İki tane çok saygın futbolcu ama öyle böyle değil ikisi de çok saygı değer futbol değeri. Kart görmezler, saha terbiyeleri 10 numara, hakemle, seyirciyle işleri olmaz. Geri gidiyoruz, 1985'leri gidiyoruz, şunu hayal edebilir miydik? Şenol hoca anlatıyor, Aykut hoca anlatıyor. Şunu arıyorum, konuşmalar farklı, o zaman biri doğru, diğeri doğru değil. İkisi de haklı olduğunu iddia ediyor. Bu iki zarif beyefendi, bugün asla hayal edemeyeceğimiz şeyleri konuşuyor, ne değişti?" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 20:51
  1. Spor Medyası Haberleri
  2. Spor Medyası
  3. Tümer Metin
  4. derbi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa'da iltica yasası sertleştiriliyor
    1. Fransa'da iltica yasası sertleştiriliyor
    2. Mahkum, infaz koruma memurunu jiletle..
    3. Destici, Mahir Ünal ve Mustafa Şentop..
    4. TFF'ye çağrı yaptı: Fenerbahçe ve..
    5. AB'den komik yardım çağrısı
    6. Herkesin ortasında kadını darp etti,..
    7. Çocuklar okula neden gitmek istemez?
    8. Mustafa Cengiz: UEFA'nın gözünden..
    9. Yılın ilk çeyreğinde 3,2 milyar..
    10. Alanyaspor'da hakem tepkisi sürüyor
    11. Uyuşturucu ihbarına giden ekipler FETÖ..
    12. İntihar etti, pişman olunca 112'yi aradı
    13. Bu işi yapan dünyada eşi görülmemiş..
    14. İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Türk..
    15. Kayseri'de FETÖ'den yargılanan iş..
    16. Fırat'ın incisi Birecik turizmde iddialı
    17. Şekerli içecekler ile tüp bebek..
    18. Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener görüşecek
    19. İmalat sanayide kapasite kullanımı düştü
    20. Fatma Şahin, şempanze Can'ın..
    Erdoğan'dan kendisine parmak sallayan CHP'liye sert tepki: "Aşağıda olsaydım ağzının..."
    Erdoğan'dan kendisine parmak sallayan CHP'liye sert tepki: "Aşağıda olsaydım ağzının..."
    Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV de canlı canlı yayınladı
    Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV de canlı canlı yayınladı
    'Erdoğan kazanacaktı, şimdi zafer garanti'
    'Erdoğan kazanacaktı, şimdi zafer garanti'
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü