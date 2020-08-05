TFF'nin açıkladığı harcama limitiyle şok yaşayan Fenerbahçe'ye 18 milyon Euroluk doping

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı harcama limitiyle şok yaşayan Fenerbahçe'nin imdadına Lazio'nun teklifi yetişti. İtalyan kulübü, Vedat Muric için Fenerbahçe'ye 18 milyon Euro teklif etti. Sarı lacivertliler ise rakamı artırmaya çalışıyor.

Dün TFF'nin açıkladığı harcama limitleri sonrasında büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe bütçesinde tasarrufa gitmek dışında değerini bulan oyuncuyu satarak harcama limitine nefes aldırmaya çalışacak. Bu bağlamda ilk iyi haber İtalya'dan geldi. Lazio, Vedat Muric'i resmen istedi.

Bir taşla iki kuş

Lazio'nun Vedat Muric için teklif ettiği rakamın 18 milyon Euro olduğu öğrenildi. Fenerbahçe Vedat'ı satarsa hem gelir elde edecek hem de Vedat'ın ücreti de boşa çıkmış olacak.

Fenerbahçe teklifi artırmaya çalışıyor

Fenerbahçeli kurmaylarla Lazio yöneticileri arasındaki pazarlığın devam ettiği Sarı-Lacivertli kulubün Lazio'nun teklif ettiği rakamın üstünde bir ücret talep ettiği de gelen haberler arasında.

Pazarlıklar 2-3 gün içinde sonuç verecek

Gelen bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi 21 milyon Euro'dan 20'ye (Yaklaşık 164 milyon TL) indi. Pazarlıkların 2-3 gün içinde sonuç vermesi ve Vedat'ın Lazio'ya satışının gerçekleşmesi bekleniyor.