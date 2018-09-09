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TFF'den yabancı sınırı açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst, son dönemde gündeme gelen yabancı oyuncu sınırlamasıyla alakalı açıklamalarda bulundu.

09 Eylül 2018 Pazar 22:29
TFF'den yabancı sınırı açıklaması!

TRT Spor'a konuşan Ali Dürüst, yabancı kuralıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Dürüst "Fatih Terim'in açıklamalarını izledim. 4 yıl evvel Fatih Hoca'nın dediği gibi bir karar verdik. Hala o çizgideyiz; Türk futboluna yararlı olacağını düşünerek karar verdik. Uygulamaya başlarken '4 yıl sonra bakıp ona göre karar vereceğiz' dedik. Yeni bir karar almadık. Onu değerlendireceğiz. Speküle edilecek bir şey yok. Yabancı sınırının kalkmasının Türk futboluna katkıları ortada. Bunu hep beraber değerlendireceğiz. Hep beraber Türk futbolu adına vereceğimiz bir karar. Değişen, yeni alınan bir karar yok. 4 senelik uygulamanın sonuçlarını değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 22:29
  1. TFF
  2. Ali Dürüst
  3. Fatih Terim

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