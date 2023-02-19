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Spor TFF'den transfer kararı
Spor

TFF'den transfer kararı

10 ilde meydana gelen ve büyük yıkımlara neden olan depremler sonrası bazı spor kulüpleri de zarar gördü. Türkiye Futbol Federasyonu, ligleri ertelerken transfer dönemi de 18 Şubat'a uzattı. Kulüplerden gelen talep üzerine TFF, FIFA'ya başvurarak transfer döneminin 5 Mart'a kadar bir kez daha uzatılmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 00:45:00 -
TFF'den transfer kararı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan transfer dönemi için yeni bir karar alındı. Türkiye Futbol Federasyonu 2022-2023 sezonu ikinci transfer ve tescil döneminin 5 Mart Pazar gününe kadar uzatıldığını duyurdu.

TFF'den açıklama geldi

TFF'den yapılan açıklamada, "Federasyonumuzun talebi ve FIFA'nın onayı ile 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi 5 Mart 2023 tarihine kadar uzatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

İkinci kez uzatıldı

8 Şubat'ta sona ermesi gereken transfer dönemi, Kahramanmaraş merkezli gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketi sebebiyle 18 Şubat'a kadar uzatılmıştı. TFF'nin aldığı bu karar ile birlikte kış transfer dönemi ikinci kez uzatıldı.

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