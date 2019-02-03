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TFF'den Osman Çakmak'a başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Tokat'ın Zile ilçesinde, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan Çakmak için başsağlığı mesajı yayımladı.

03 Şubat 2019 Pazar 10:24
TFF'den Osman Çakmak'a başsağlığı mesajı

TFF'den yapılan açıklamada, olay sonrası anne Çakmak'ın hayatını kaybettiği, baba Ömer Çakmak'ın ise hastanede tedavi altında olduğu hatırlatılarak, "Merhume Sultan Çakmak'a Allah'tan rahmet; Osman Çakmak, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı, babası Ömer Çakmak'a acil şifalar dileriz." denildi.

 

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 10:24
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