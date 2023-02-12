TFF'den o kulübe ret kararı çıktı! Dilekçesi kabul edilmedi...
Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden etkilenen spor kulüpleri arasında yer alan Niğde Futbol kulübü, ligden çekilme dilekçesini verdi. Fakat TFF bu talebe olumlu yanıt vermedi.
Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden etkilenen spor kulüpleri arasında yer alan Niğde Futbol kulübü, ligden çekilme dilekçesini verdi. Fakat TFF bu talebe olumlu yanıt vermedi.
Niğde yönetimi TFF’ye bir mektup yolladı. OHAL bölgesi dışındaki ligden çekilme talepleri yeniden görüşülecek. Niğde Anadolu’nun son talebine ise TFF olumlu olarak dönmedi.
• Futbolcular şehirden ayrıldı.
• Teknik heyet şehirden ayrıldı.
• Tesisler kalıcı hasar gördü.
• Depremde camdan atlayan futbolcular oldu.
• Tesisin üzerine ağaç devrildi.
Bu taleplerin üzerine TFF yeniden bir görüşme yapmaya karar verdi. OHAL bölgesi dışındaki takımlar için şu an net karar vermeyen TFF'ye Niğde'den tepki var.