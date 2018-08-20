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TFF'den Kurban Bayramı mesajı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kurban Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 14:32
TFF'den Kurban Bayramı mesajı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kurban Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesaj şu şekilde:

"Sevgi ve saygı bağlarımızı güçlendiren, toplumumuzdaki hoşgörü ve dayanışmayı pekiştiren, vazgeçilmez değerlerimizin sembolü Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın heyecanını ve sevincini yaşıyoruz. Birlik ve beraberliğimizin temel unsurlarından Kurban Bayramı'nın ülkemiz ve tüm insanlığa barış, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyor; futbol ailemizin ve tüm vatandaşlarımızın bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz."

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 14:32
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