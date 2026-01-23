  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Avrupa yılanı koynunda besledi! Almanya’da terör yandaşları sokağa indi Hezimete uğrayan YPG destekçisi İbrahim Baran üzgün! ‘Keşke Erdoğan’ın yerine Kılıçdaroğlu gelseydi” Ekonomide işler rayına giriyor! Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor Bakan Işıkhan tarih verdi! Maaş zam farkında beklenen haber geldi İsrail, Suriye'nin terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyonuna sessiz kaldı! Tüm gözler ABD'ye çevrildi Besle kargayı oysun gözünü! İngiltere’deki hayırsever Müslümanlara büyük ayıp İspanya gemisinde zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı: Baskın anı görüntüleri ortaya çıktı Milyonlarca kişiye yeni iş imkanı İstaihdama açılan yeni kapı Kurtulmuş'tan SDG'ye tarihi çağrı: Siyasetin parçası olun, terörün değil Güneydoğu’da beyaz alarm! 6 il için kritik uyarı: Kar kapıda, hazırlıksız yakalanmayın!
Spor TFF'den İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'na başsağlığı mesajı
Spor

TFF'den İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'na başsağlığı mesajı

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
TFF'den İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'na başsağlığı mesajı

TFF, kardeşi vefat eden İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu için başsağlığı mesajı yayımladı. Ecmel Faik Sarıalioğlu, geride kalan aralık ayında ise annesi Sebahat Sarıalioğlu'nu kaybetmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kardeşi vefat eden İstanbulspor Kulübü ve 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1. Lig Kulüpler Birliği ve İstanbulspor AŞ Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun kardeşi Elmas Saliha Sarıalioğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Elmas Saliha Sarıalioğlu'nun naaşı 23 Ocak Cuma günü (yarın) Trabzon'un Of ilçesindeki Çarşıbaşı Büyük Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet; Sayın Ecmel Faik Sarıalioğlu'na, ailesine, yakınlarına ve İstanbulspor camiasına başsağlığı dileriz."

Ecmel Faik Sarıalioğlu, geride kalan aralık ayında ise annesi Sebahat Sarıalioğlu'nu kaybetmişti.

TFF'den Galatasaray ve Fenerbahçe’ye kötü haber
TFF'den Galatasaray ve Fenerbahçe’ye kötü haber

Spor

TFF'den Galatasaray ve Fenerbahçe’ye kötü haber

TFF’den ceza! Derbinin faturası belli oldu
TFF’den ceza! Derbinin faturası belli oldu

Spor

TFF’den ceza! Derbinin faturası belli oldu

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumu nasıl? TFF’den açıklama geldi
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumu nasıl? TFF’den açıklama geldi

Spor

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumu nasıl? TFF’den açıklama geldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Turan Alkan’ın vefatı sonrası yalana sarıldı! Hüseyin Kocabıyık’tan ahlaksız iftira
Gündem

Ahmet Turan Alkan’ın vefatı sonrası yalana sarıldı! Hüseyin Kocabıyık’tan ahlaksız iftira

FETÖ geçmişiyle bilinen Ahmet Turan Alkan’ın vefatının ardından Hüseyin Kocabıyık’ın ortaya attığı “Çamlıca Camii bahanesi” iftirası, Manşet..
"Mustafa Kemal olmasa adın Yorgo olurdu" diyen zihniyetin samimiyetsizliği! "Atatürkçüyüm" diyen oyuncudan oğluna tuhaf isim!
Gündem

"Mustafa Kemal olmasa adın Yorgo olurdu" diyen zihniyetin samimiyetsizliği! "Atatürkçüyüm" diyen oyuncudan oğluna tuhaf isim!

Yıllardır dindar kesime ve muhafazakar değerlere "Gerici" yaftası vurarak üstten bakan, her tartışmada "Mustafa Kemal olmasa adın Yorgo olur..
Muhalif mahallede hakikat çatlağı: Yılmaz Özdil’den sonra Nevşin Mengü de "Erdoğan" dedi!
Gündem

Muhalif mahallede hakikat çatlağı: Yılmaz Özdil’den sonra Nevşin Mengü de "Erdoğan" dedi!

Yıllardır AK PARTİ karşıtlığı ve milli projelere yönelik kör muhalefetiyle bilinen isimlerde "hakikat" sarsıntısı yaşanıyor. Geçtiğimiz günl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23