TFF'den flaş karar! Caner'e uygulanan yöntem kaldırıldı

Geçtiğimiz yıl oynanan Beşiktaş-Başakşehir maçındaCaner Erkin hakem Mete Kalkavan'a küfür etmişti.

Ancak Kalkavan küfürleri duymadığını rapor etse de TFF, talimatlarda olmamasına rağmen Caner'e 6 maç ceza vermiş ve ardından dudak okuma yöntemiyle ceza verilmesini talimatlara eklemişti.

FIFA ve UEFA'nın talimatlarında olmayan bu uygulama Türkiye'de hayata geçse de Caner'den sonra hiçbir futbolcu bu şekilde ceza almamıştı. TFF çok tartışılan bu uygulamayı bu sezon kaldırdı.

Süper Lig'de 2018-2019 sezonu öncesi TFF'nin talimatlarında değişiklikler yapıldı. Türkiye Gazetesi köşe yazarlarından Ömer Faruk Ünal, geçtiğimiz yıl büyük tartışmalara yol açan "dudak okuma" yönteminin yeni sezonda olmayacağını söyledi.

YENİ SEZON ÖNCESİ DUDAK OKUMA KALDIRILDI

Ömer Faruk Ünal'ın Türkiye gazetesindeki köşe yazısı şöyle;

"Sormadan soruşturmadan acele ile alınan karar, Federasyona geri adım attırdı. Geçen sezondan vaka olarak aklınızda ne kaldı diye sorulsa, 'Caner'in hakem Mete Kalkavan'a ettiği küfür' olacaktır.

Öyle ki; o gün için talimatların bir şey yapamadığı o çirkin davranış sonrasından bütün kamuoyunun vicdanı sızlamıştı. Sonrasında talimat revize edilerek, 'Artık bundan böyle federasyon yargısının dudak okuyarak ceza verilmesinin' de önü açılmıştı.

TFF'nin, bu radikal değişikliği bir ilkti. Bir benzeri yoktu. Lig devam ederken, kimseye sormadan (FIFA ve UEFA) yapılan bu değişiklik, yapıldığıyla kaldı. Bu talimat değişikliğinin yanlış olduğu çok kısa sürede anlaşıldı. FIFA kurallarına ve futbolun tabiatına aykırıydı. FIFA bu konuda sadece ırkçılığı istisna tutarak dudak okuma yöntemiyle disiplin yargılamasına izin verirken TFF'nin bunu genişletmesi kabul görmedi. Ne TFF bu talimatı koyduktan sonra uygulayabildi, ne de bundan sonra uygulanması mümkündü!

Federasyon, 2018-19 öncesi bütün hukuk departmanlarını toplayarak, talimatları revize ederken; üstü çizilen ilk madde 'dudak okuma ile disiplin yargılaması' oldu. Böylece yanlış hesap, Bağdat'tan döndü."