TFF'den flaş İstanbul kararı! Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takımımızın Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri kapsamında Andorra, Arnavutluk ve İzlanda ile yapacağı maçların İstanbul'da oynanacağını duyurdu.

A Milli Takımımızın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda kendi sahasında oynayacağı Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçlarının İstanbul'da oynanacağı açıklandı. Andorra maçı Vodafone Park, Arnavutluk maçı Ülker Stadı, İzlanda maçı TT Stadı'nda oynanacak A Milli Takımımızın Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçları İstanbul'da oynanacak. Üç büyüklerin sahalarında oynanacak Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklama şöyle: A Milli Takımımızın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda kendi sahasında oynayacağı Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçlarının yerleri belli oldu. Türkiye ile Andorra arasında 7 Eylül 2019 Cumartesi günü oynanacak EURO 2020 eleme grubu müsabakasına Beşiktaş Park ev sahipliği yapacak. Maç saat 21.45'te başlayacak. Milli Takımımızın Arnavutluk ile 11 Ekim 2019 Cuma günü yapacağı karşılaşma ise Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 21.45. Ay-yıldızlıların İzlanda ile 14 Kasım 2019 Perşembe günü yapacağı müsabaka ise Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak. Bu maç ise saat 20.00'de başlayacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.