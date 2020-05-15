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Spor

TFF'den Burak Kızılhan'a "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 16:22:54 -
TFF'den Burak Kızılhan'a "geçmiş olsun" mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Sayın Burak Kızılhan'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Burak Kızılhan'a acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Sayın Kızılhan'a ve Fenerbahçe camiasına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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