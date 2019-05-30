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TFF'de büyük kriz patlak verdi! Birçok isim hakemliği bırakmak zorunda kaldı

Türkiye Futbol Federasyonu'nda seçimlere sayılı günler kala büyük bir kriz patlak verdi. Süper Lig maçlarının yayıncı kuruluşu belN Sports'unTFF'ye açtığı 80 milyon dolarlık uyuşmazlık davasını kazanması federasyonu zora soktu. Büyük zarara giren TFF'nin Nisan ayı hakem ücretlerini yatıramadığı ve bu sebepten birçok hakemin mağdur olduğu öğrenildi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 16:12
TFF'de büyük kriz patlak verdi! Birçok isim hakemliği bırakmak zorunda kaldı

Futbol Federasyonu’nun Seçimli Genel Kurulu’na 3 gün kala seçilmesine kesin gözüyle bakılan Nihat Özdemir’i tarihi bir borcun beklediği ortaya çıktı.

Futbol Federasyonu’nun Seçimli Genel Kurulu’na 3 gün kala seçilmesine kesin gözüyle bakılan Nihat Özdemir’i tarihi bir borcun beklediği ortaya çıktı. Süper Lig maçlarının yayın haklarını elinde bulunduran yayıncı kuruluş beIN Sports’la (o dönemdeki ismi Digiturk) 2012’de yapılan 2 yıllık uzatmaya ilişkin ortaya çıkan 80 milyon dolarlık uyuşmazlıkta davanın kaybedilmesi ve bu paranın ‘irad edilen gelir’ kapsamında kulüplere ‘alacaklarına mahsuben’ dağıtılması, Nihat Özdemir yönetimini zor durumda bırakacak. Kaybedilen 80 milyon dolarlık bu dava nedeniyle TFF’nin en kısa süre içinde yayıncı kuruluşa geri ödeme yapması gerekiyor. Kulüp ve federasyona yakın çevreler, ana para olan 80 milyon doların faiz ve diğer masraflarla 90 milyon dolar bandına dayandığını, bu tutarın da yaklaşık 600 milyon olduğunu iddia etti. Döviz kur farkı nedeniyle de 100 milyon civarı bir zararda olan federasyon, eğer yeni bir kaynak yaratamazsa transfer dönemi öncesi kulüplere isim ve hak edişleri ödeyemeyecek. Hatta 80 milyon dolarlık paraya karşılık verdiği avansları geri isteyebilecek.

Gözler kupa gelirinde

Ayrıca Turkuaz Grubu da federasyona 25-30 milyon lira arasında yayın hakkı ödeyecek. Bu sıcak parayla kulüplere kısa vadeli ödeme yapması beklenen federasyonun açığı nereden kapayacağı ise bilinmiyor.

Hakem ücretleri yatmadı, birçok kişi mağdur

Türkiye genelinde Nisan ayında yatmayan hakem ücretleri nedeniyle birçok hakem mağduriyet yaşıyor. Amatör Küme'de görev yapan bazı hakemlerin senelik vizeleme ücretleri bu yüzden yatıramadığı öğrenildi. Ücreti yatıramayan hakemler, önümüzdeki sezon hakemlik yapamayacak. 

Ne olmuştu?

TFF, 2 yıllık uzatmanın öngörüldüğü 2016-17 ve 2017-18 sezonu B ve C paketine ilişkin yayıncı şirketten 80 milyon dolar talep etmiş, Katarlılar ise “Bu konuda anlaşma gereği bir yükümlülüğümüz bulunmamaktadır” diye bu isteği geri çevirmişti. O dönemde TFF hukukçuları, konuyu 6100 sayılı kanun ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) gereğinde İş Tahkim’e götürmüştü. Ve İş Tahkim, 3 hakem nezdinde esastan incelediği dosya sonunda TFF’nin haksız talepte bulunduğuna karar verdi. İşin kötü tarafı, davalı iki tarafın da birer hakem belirlemesiyle görülen davada TFF’nin belirlediği hakem de Katarlı şirketi haklı bulmuştu. Bu hatalar zincirinde personelden ziyade konuyla ilgilenen mali işler sorumlusu federasyon yöneticisinin kusuru bulunduğu öne sürülmüştü.

Davada Tahkim’e gidilmesi nedeniyle temyiz yolu kapalı olan TFF yönetimi, genel kurul sonrası bu parayı bulup Katarlı şirkete ödemeye çalışacak. Bazı kaynaklar, kulüplere verilen paranın geri isteneceğini iddia etse de bu görüş mantıksız bir uygulama olarak değerlendirildi.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 16:12
  1. TFF
  2. TFF maç paraları

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  • mehmetmehmet3 sa önce
    Yatırmaın hakemlerin parasını zaten adam akıllı yönetemiyorlar maçları.

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